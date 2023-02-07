大陸央視新聞報導，大陸海關總署7日與澳門海關簽署《海關總署和澳門海關關於內地海關企業信用管理制度與澳門海關認可經濟營運商計畫互認的安排》。大陸海關成為澳門海關首個AEO（安全認證優質企業）互認夥伴。

澳門是共建「一帶一路」重要節點和粵港澳大灣區重要組成部分，在一國兩制實踐中發揮著獨特作用。大陸與澳門貿易持續增長，2022年兩地貿易總值為43.6億美元，同比增長32.9％。

大陸與澳門海關實施AEO互認安排後，雙方AEO企業貨物可享受較低查驗率、優先查驗、指定聯絡員服務、優先通關4項互認便利措施，幫助AEO企業大大壓縮貨物通關時間，最大限度地降低企業港口、保險、物流等貿易成本，進一步促進內地與澳門貿易便利化，為推動兩地經貿合作高品質發展創造更加良好環境。

此次《互認安排》簽署是繼菲律賓、哥斯大黎加後，今年大陸海關總署簽署的第3份AEO互認協定，互認的共建「一帶一路」國家（地區）增加至35個，協議簽署數量和互認國家（地區）數量穩居世界首位，不斷為廣大外貿企業振奮信心，為5019家AEO企業帶來實實在在的便利。