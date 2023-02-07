西洋情人節將屆！麗寶樂園渡假區推薦從早玩到晚、吃情人節大餐、打卡拍照放閃、送情人節禮物、住飯店享受浪漫的兩人時光。麗寶樂園指出，渡假區打造7大絕萌浪漫場景，讓遊客可與另一半來個甜蜜約會、打卡秀恩愛；還能品嘗情人節限定餐點及超人氣明星熊大、兔兔的戀愛主題房，讓情人們度過只羨鴛鴦不羨仙的浪漫時刻。

麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡泡。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園表示，渡假區內7大絕萌浪漫約會點，由超人氣明星熊大、兔兔加持的麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡泡的熊大、兔兔專屬情人套房，入住就送LINE FRIENDS大禮包，能抽百萬名車外，加贈探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券。

熊大的麗寶小鎮，透過祈願花火在熊大鎮長的見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。(麗寶樂園渡假區提供)

全新開幕熊大的麗寶小鎮，適合情侶約會新景點，7個超好拍的互動裝置體驗區與LINE FRIENDS明星零距離接觸，還能藉機告白，帶著曖昧的對象透過小鎮內的《祈願花火》設施，在熊大鎮長的見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。

麗寶樂園說，還有全台最大天空之夢摩天輪，推出限定熊大兔兔《告白車廂》歷時25分鐘在摩天輪上一起看山、看海、看夕陽或夜景，絕對是感情升溫絕佳的約會點。最有異國氛圍的麗寶OUTLET MALL星巴克鐘樓；沿著運河畔沿路散步到鐘樓再喝上一杯暖心的咖啡，必中另一半的心！

麗寶樂園表示，想要體驗刺激、腎上腺素爆發的情侶們絕不能錯過，2／24、2／25、2／27麗寶國際賽車場G2賽道自駕車體驗行程，還能在象徵性的龍門下留下紀念照。經典浪漫約會景點絕對不能錯過OUTLET MALL A區500年橄欖樹及D區科莫湖浪漫燈光秀，營造滿滿濃厚甜蜜氛圍，讓人時時刻刻都覺得超幸福。

情人節大餐和禮物絕對不可馬虎！麗寶OUTLET MALL B區1F 《BONNY ＆ READ》情人對戒85折、《慶誠香水》VERSACE香戀水晶圓滿禮盒，特價2980元。B區1F《米塔牛排》推出炙愛饗宴雙人套餐，500元以上主餐任選兩份、前菜任選一份、凱薩燻雞沙拉一份，情人節限定價1499元，讓戀人們趁著情人節，共享專屬於彼此的浪漫夜晚。