國民黨副主席夏立言將啟程赴陸，卻遭綠營質疑被統戰。國民黨立委賴士葆表示，蔡總統也都說兩岸要溝通，但每次國民黨到對岸展開交流對話就被抹紅，被誣蔑成為舔共，代表蔡政府的心態還是死守著「抗中保台」的大旗，這樣兩岸溝通的大門永遠無法敞開。

賴士葆指出，蔡英文在出席台商聯誼會的時候說，「我方溝通大門始終敞開，維持台海和平穩定是兩岸的責任」，大家都知道兩岸透過互訪交流，彼此對話，就是良性的溝通。然而很遺憾的是只要每次國民黨到對岸展開交流對話就被抹紅，被誣蔑成為舔共，這樣就是說一套做一套，蔡政府的心態還是死守著抗中保台的大旗，這樣兩岸溝通的大門永遠無法敞開。

賴士葆表示，日前金門縣長陳福海、立委陳玉珍等人到大陸溝通洽談金酒以及相關產品因未完成註冊等相關問題而禁止輸陸，透過這次溝通管道，讓金酒及63家企業產品得以順利輸入中國大陸。事實勝於雄辨，交流溝通是解決僵局的唯一辦法，對此陸委會也表達正面看待此事，因為過去陸委會要求具體說明，都被已讀不回或模糊帶過。

賴士葆說，夏立言頂著抹紅、抹黑、舔共的壓力要率團訪問大陸，展開良性善意的交流，傳達農漁民和中小企業希望互惠互利的心聲，值得肯定。疫情鬆綁國境解封，但是蔡政府仍然高姿態不願意開放大陸的16個直航點。

此外，觀光業者因為疫情受創，心急如焚，盼望可以開放陸客觀光，解決生計問題，賴士葆批評，蔡政府就是卡著不放，不以經濟民生、蒼生百姓為念，堅持抗中保台，最後卻是傷及無辜百姓。

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