緝毒警犬肯定都在機場看過，但聽說過「緝毒松鼠」嗎？重慶市合川區公安局刑警支隊警犬大隊表示，在該警犬大隊提供技術指導下，成功培訓出了大陸第一批的6隻緝毒松鼠，選取的松鼠品種為魔王松鼠，並已通過相關科研機構認證正式啟用。

該警犬大隊訓導員尹勁介紹，「松鼠的嗅覺是相當靈敏的！只是以前在訓練齧齒動物方面技術不太成熟」。而透過警犬大隊自主研發的技術「搜爆犬自主學習訓練系統」可以被應用於各種動物的訓練當中，並透過應用在齧齒動物的搜毒訓練後，取得了非常好的效果，讓緝毒松鼠可以快速的識別毒品目標物。

而和緝毒警犬不同，松鼠體型較小、動作敏捷，適合搜索一些環境複雜的物流倉庫、快遞站等場景，或是高處搜毒。經過訓練，松鼠會在找到毒品後使用抓撓的方式告訴訓導員，該處可能存在毒品。

據上游新聞報導，培育緝毒松鼠是大陸國家重點研發計畫課題《新型緝毒動物培育及訓練方法與配套設備的研發》的子課題《緝毒鼠的培育及其配套裝備的研發與應用》，目前已經結題。