近期受禽流感與寒流衝擊加上產地缺雞，高昂的生產成本讓農民叫苦連天，蛋農指出，原本農委會與產業團體談妥，昨起雞蛋每台斤將調漲3元，但日前卻臨時收到取消漲價的通知，痛批農委會伸手干預，不排除將進行抗議。農委會陳吉仲今(6)日表示，蛋價後續是否調漲農委會都尊重，大家若有不同意見，等自己下鄉時現場表達即可，不用這麼辛苦北上抗議。

農委會今日舉辦「公私協力、雙贏互利-農業永續ESG GO」記者會，針對雞蛋漲價又喊卡一事，陳吉仲受訪指出，去年同季蛋農與蛋商對雞蛋在市場的價格有不同想法，後來雙方在市場機制上達到共識，即產銷資訊盤點完後，再透過養雞協會召開委員會議來商討合適價格，2月3日雙方已經就產銷資訊談好是否調漲，沒有所謂農委會伸手凍漲，後續如何漲價農委會都尊重任何結果。

產蛋率部分，陳吉仲說，日美等國家禽流感蔓延，許多國家已經不容易買到雞蛋，現階段國內最重要的就是把禽流感和氣候變遷的衝擊降到最低，禽流感已經在1月達到高峰，後續回暖就會趨緩，預計2月下旬產量就會增加。

陳吉仲說，不只禽流感防治，今年還特別挪出10億預算來幫興建與升級禽舍，雞蛋絕對要百分百自給，因為進口雞蛋成本太高，若沒有升級琴舍，這樣的目標就不容易達到。

陳吉仲說，今天下午蛋農與蛋商會來農委會討論價格的事，若是不歸咎農民的因素如禽流感和氣候變遷，農委會都會給予協助，只要產蛋率達到7成，農民的利潤就能維持住，畢竟有利潤才會願意生產。

根據農委會統計，目前雞蛋日產量11.6萬箱，相較農曆春節前12.2萬箱減少，但較去年同期10.6萬箱供應還多，現在由於春節後消費減少，部分蛋雞場循往年生產周期調整雞群產能，進行換羽休產或更新雞群。

陳吉仲強調，現在每天供應量11.6萬箱比去年同期超過1萬箱，並不認同產業界每天450萬顆缺口的推估，至於蛋農醞釀可能北上抗議，自己最近一直下鄉，有任何意見都可以到第一線來回應，大家不用這麼辛苦北上。