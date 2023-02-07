40歲台語小王子方順吉過去以童星身分出道，參加過《五燈獎》，以一曲《翹腳髯嘴鬚》走紅，2007年他和外型被封為「小陳德容」的老婆結婚，育有1子2女，夫妻倆還曾帶小孩一起走金曲獎紅毯。今(7日)稍早，方順吉卻在臉書無預警曬出身分證，承認已經離婚2年，並強調兩人是和平分開，對孩子的責任跟愛永遠不變，對此，記者今早致電、傳訊給方順吉，目前電話未接、訊息已讀不回。

方順吉小小年紀時便走紅於台語歌壇，2003年捲入服食搖頭丸風波，2006年又涉及包小柏被毆疑雲，同年又因攜帶大麻遭逮，導致名聲曾跌入谷底，後來他改過自新，不僅積極重返演藝圈，更在隔年和小他1歲，暱稱「小獅」的太太劉謹瑜結婚，兩人交往5年，坦言結婚前因方順吉的形象而猶豫，但太太當時全力挺他，直說：「我們就做給他們看！」

方順吉早年被封台語小王子。（圖／中時資料照片）

2020年方順吉帶老婆和家人受訪，談到維持婚姻之道，他坦言婚後夫妻一定會有爭執，「戀愛時是欣賞對方的優點，婚後則是要包容缺點」，至於吵架時誰會先認錯？他坦言太太不怕他，默認會先道歉，當年他以《遙遠的戀情》入圍金曲獎最佳台語男歌手獎，感動表示，一路走來都要感謝家人，「爸爸媽媽、老婆小孩是最大的支撐點。」

未料，今方順吉發文，表示最近常有人問他怎麼沒有跟老婆曬恩愛，他表示因為不想影響到孩子，本來不打算宣布，但因為「某些原因」決定公開承認離婚兩年，他也曬出身分證證實，並強調兩人至今仍和平相處一起照顧孩子，沒有鬧翻，引來網友錯愕回應：「怎麼會這樣」、「怎麼回事？真意外！在你困難時陪你不離不棄怎會？」、「婚姻走到那一刻，能和平相處，給孩子責任、愛，依然滿滿的，也是一個很完美結果」、「人生就是有分分合合！你可以過得更好！加油！」。

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