民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（中）、總召邱臣遠（左）、副總召賴香伶（右）7日上午舉行記者會。（黃婉婷攝）

立法院新會期即將審查全民共享條，民眾黨團質疑，若單純挹注特定國營事業，留下包山包海的空白授權，恐有資源分配不公疑慮，呼籲政府以「社會公平正義」原則分享經濟果實，減輕弱勢民眾生活負擔，扶植中小企業發展，在撥補台電及勞保的同時，提升電網韌性，並及早推動勞保改革。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、副總召賴香伶7日上午舉行記者會，經濟成長全民共享，但不能因為是喜事就亂撒紅包，同樣也不能因為發紅包給全民共享，就忽略國家整體財政最需要補貼的地方，期待政府再通盤考量預算分配。

張其祿指出，2023年民生經濟面臨高風險、高壓力，更遑論受疫情拉低生活品質、極待救助的弱勢群體，呼籲政府維持整體經濟均衡原則的重要性，針對《全民共享條例》落實社會重分配，不該再讓該條例包山包海、充斥空白授權，抹煞原本與民共享的美意。

而全民共享方案，政院預計撥補台電500億、勞保300億、健保200億，張其祿直言，這本來就是政府該做的事，和全民共享無關，政府應增加撥補勞健保基金的撥補比例，且台電虧損不該全民共享，若要撥補台電，應同時強化供電穩定及電網韌性。

邱臣遠表示，截至今年1月，實施無薪假企業仍超過2000家、影響1萬5190人；去年企業大量解僱案件通報數共261案、人數9862人，其中230家是企業規模在200人以下的中小企業，影響7505人，占總人數76％；行業別前三名分別為製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業，可見中小企業、民生產業仍是政府最需要關注的部分。

賴香伶表示，全民共享條例挹注勞保根本不夠，不要緩、急皆不濟，據勞保局精算報告，勞保不破產至少每年須撥補1000多億元，現在每年撥補百億根本不夠，政府明知勞保虧損破產的危機，卻遲遲未能面對勞保財務改革，仍是治標不治本。

此外，民眾黨團認為，全民共享條例執行3年時間過長，造成立法院監督不易，恐步上紓困條例後塵，又恐如8年8800億的前瞻計畫，效益難以追蹤考核，建議全民共享條例將實施期限縮短至2024年底止。