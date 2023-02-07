佛光山開山宗老星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。監察院長陳菊7日表示，她擔任高雄市長前後11年半，與星雲大師及佛光山的淵源很深，很佩服星雲大師的寬容、胸襟、大器，非常感謝大師對台灣的貢獻。

陳菊上午到佛光山悼念星雲大師，陳菊指出，星雲大師提倡的人間佛教，是人類最美好的價值，感念大師的人間佛教精神，他的精神將永遠帶領大家，讓社會更加和諧、和平、祥樂。陳菊在離開佛光山，民眾揮手向她打招呼，陳菊都親切回應。

佛光山住持心保和尚致詞表示，大師一生弘揚人間佛教，把佛法與生活結合，因為每個人都需要忍辱、禪定、慈悲、智慧，因此不僅修行人需要佛法，每一個人也都需要佛法，大師透過佛法的宣說，讓大家了解佛法的殊勝。

心保和尚指出，星雲大師圓寂時非常安詳，他的一生可謂非常圓滿；大師生前有特別交代，告別式會場除了佛號之外，也要唱誦他創作的佛教聖歌，讓佛法深入人心。