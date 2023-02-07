國民黨在去年年底九合一大選中選得漂亮，不過台北市黨部主委黃呂錦茹已然倦怠，並向黨主席朱立倫表達去意，她今天在廣播節目《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪時，透露自己年前就向朱立倫當面請辭，並強調「這個應該要趕快處理一下」，她說，無論是否留下來國民黨都要改變，她也有和台北市議長戴錫欽討論過接班意願，認為戴有現有資源，可以接下主委，「已經講過好幾次」。

黃呂錦茹今表示，從2021年四大公投前半年就開始忙碌，國民黨在台北市辦理超過200場宣講，由市長蔣萬安擔任母雞，結果4大公投台北市投票率為47％，是全國最高，4個公投選項台北市也都是同意大於不同意。後續還打了2022年市長、議員選舉，以及王鴻薇立委補選，她坦言，全身骨頭沒有一塊骨頭是不痛的，長期累積下來的疲勞讓她年前就向朱立倫表達去意，即使黨內不想要她離開，但她年後就沒進台北市黨部，東西也都打包好了。

黃呂錦茹說，希望朱立倫有找下一名主委人選，她也有向戴錫欽講過好幾次，認為議長也能兼任主委，「我是想要走，我正式辭職日是1月31日」，但不管最後她會不會離開，都希望國民黨都要有所改變。黃暐瀚也透露，前國安會副秘書長楊永明曾向他表明，有強烈意願擔任國民黨台北市黨部主委。