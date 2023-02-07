內湖燈區的「tomorrow兔」。（北市民政局提供／張芷瑜台北傳真）

中山燈區的主燈「文昌禧兔」。（北市民政局提供／張芷瑜台北傳真）

下周就是開學日，北市推出台灣燈會6條隱藏版親子遊路線，要讓大小朋友把握寒假的尾巴，多到戶外踏青趣，北市民政局表示，此次十二行政燈區共分四大特色，特別精選六條適合親子走逛的路線，包含親近自然的北投燈區、科技感十足的內湖燈區等，讓孩子看完花燈收收心。

民政局表示，大安森林公園是北市親子暢遊首選，白天可暢玩共融式遊戲場，晚上則到森林公園的8號出口， 一探大安燈區的主角「快樂天堂兔」，擁有一對大耳朵，被寶石、蘑菇、蝴蝶、螢火蟲包圍，耀眼迎接來訪旅客，千萬別忘了走到對面大安行政中心前廣場敲敲「咚咚鼓」，讓敲擊的聲音點亮花燈。

民政局也說，北投燈區位於關渡水岸自然公園內，這次特別邀請在地藝術家，裝置藝術燈座「關渡留鳥」，以竹編及稻草等自然素材，表現鳥與鳥巢樣貌，傳達人與自然平衡共處的理念，留鳥的內部也有祕密空間，掛上許多小型花燈，是穿梭躲藏的好去處，另北投燈區也舉辦親子剪紙DIY活動，邀大小朋友一起同樂。

親近完大自然，民政局接著說，大港墘公園也是北市知名的共融式遊戲場，夜晚則化身科技感十足的燈區，穿著太空裝的「科技AI兔」燈座結合地面互動式AR投影，小朋友可邊玩邊認識內湖由「水牛變滑鼠」華麗轉身的軌跡，掛滿行星的「星空故事」燈海隧道也超有人氣，還有機器人和小朋友玩猜燈謎、玩遊戲，等互動體驗。

士林燈區位在台北表演藝術中心戶外空間，打造30隻動作不同的光兔，光舞動的效果讓展演一開始，就吸引許多小朋友驚呼，酷炫又可愛的演出，猶如欣賞奇幻的舞台秀，士林燈區假日也有精采展演活動，周邊還有大小朋友都喜歡的士林夜市，全家可以一起享受小吃，吃飽喝足再來賞燈。

想帶家中小朋友拜拜，祈求身體平安、學業進步，就不能錯過松山和中山燈區。民政局分享，松山燈區主題燈為超大型財團法人松山慈祐宮的Ｑ版媽祖，讓賞燈民眾可以獲得媽祖庇佑與祝福，主燈飾旁的「影子怪物」，首創互動區，小朋友只要踏入地上的光圈內，瞬間化身為投影在牆上的獵奇又呆萌的怪兔子，很受小朋友歡迎。

民政局表示，中山區的主題燈則與台北市文昌宮合作，入口就是一座大型的「魚躍龍門」花燈，再以「勤學」意象打造主燈「文昌禧兔」，禧兔頭戴登科「狀元帽」，手寫「魁星點鬥」狀元榜文，揮舞金殿三甲一舉狀元的「文昌筆」，讓快開學的小朋友們，看完花燈收收心，和禧兔一起勤學習。