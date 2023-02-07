新竹市政府近日接獲竹科工程師反映，指有人冒用新竹市政府名義，寄發有關「阿凡達2─水之道電影票免費索取」的惡意郵件，企圖引誘不知情民眾下載點選惡意連結，所幸民眾機警立即與市府聯繫，經確認為惡意郵件，市府提醒民眾切勿開啟、點選連結。

市長高虹安表示，目前已通報警方，追查寄件者來源IP，並提醒市民小心注意防範此類社交工程郵件，如有收到類似郵件請直接刪除，切勿開啟郵件及點選郵件內的連結或下載，更不要轉傳。

她指出，此惡意人士是冒用市府名義寄發社交工程郵件，係刻意將寄件者email網址尾碼改成g0v.tw（數字0）寄送，企圖讓民眾誤以為是由政府機關網址gov.tw（英文字母o）所發送的郵件，同時又用「阿凡達2─水之道電影票免費索取」的誘因，造成民眾降低防範甚至被吸引而誤開啟惡意郵件及其連結，此次案例係引誘民眾登入假網頁以取得民眾帳密個資，呼籲民眾小心注意防範。

高虹安提醒民眾，為防範社交工程郵件，建議「關閉信件預覽」、「關閉預載圖片」、「以純文字模式開啟信件」，並於開啟信件時先確認信件來源無誤後再開啟，以降低觸發釣魚信件開啟及點閱率。

若不慎已點選該郵件的連結或附件，電腦即有可能已經中毒或遭植入木馬，建議請專業資訊公司檢視電腦安全性。

此外，市府舉辦各類活動訊息如有需要民眾填寫個人資料，均會於官方網站或是官方Line帳號上發布相關訊息，不會直接透過郵寄信件請民眾提供個人資料。民眾若接到此類信件除可用寄件者網域判斷外，亦可撥打市府24小時服務專線1999（限新竹市境內直撥）查詢活動內容真實性。