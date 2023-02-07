這家社交平台業者的業績再度凸顯網路廣告市場的低迷。近期臉書母公司Meta與谷歌母公司Alphabet等數位廣告公司皆交出黯淡業績。

Pinterest預料，今年第一季營收將較去年同期成長率為「低個位數」，遜於分析師預料營收年增6.9％至6.148億美元。

上季營收年增4％至8.77億美元，但遜於分析師估的8.863億美元，每股盈餘0.29美元，優於分析師估的0.27美元。