經過兩天在沙烏地阿拉伯的行程，香港特首李家超率領特區代表團7日轉抵阿拉伯聯合大公國首府阿布達比，展開中東第二站訪問行程。阿國人工智慧、數位經濟和遠程工作應用國務部長Omar bin Sultan Al Olama、大陸駐阿國大使張益明，以及阿國駐港總領事Shaikh Saoud Ali Al Mualla在機場迎接。

香港星島網報導，李家超離開沙國前，與沙烏地阿拉伯國家石油公司總裁兼CEO的Amin H. Nasser會面，詳細介紹香港作為世界主要國際金融中心在「一國兩制」及大灣區發展下的獨特優勢。香港也可提供全方位的金融和專業服務，包括協助在港上市、處理資金安排和發掘投資機會。他更指出香港是世界上最大的人民幣離岸樞紐，在資產多元化及安全性方面可發揮積極作用。

港府新聞處總結李家超在沙國的行程，指李家超出席LEAP 2023科技展，就香港發展創新科技和推動環球協作的願景發表主題演講。李家超表示，特區政府非常重視發展創科產業，歡迎世界各地創科企業善用香港背靠祖國與聯通世界的優勢，落戶香港，擴展業務。

李家超又表示，海灣阿拉伯國家企業可借助香港「一國兩制」下擁有的獨特優勢、與大陸緊密聯繫的戰略位置，以及世界級基礎設施和具備各方面人才，把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設所帶來的龐大機遇。

李家超8日會再轉往阿國經濟核心城市杜拜訪問，11日返回香港。