一部再現海峽兩岸歷史變遷，以音樂敘事的交響樂《海峽海峽》6日在福州閩江之心青年廣場演出，通過海峽兩岸數十年來的歲月變遷，從家園、親情、愛情及鄉愁等諸多角度刻劃。

中新網報導，交響音畫《海峽海峽》由福建省歌舞劇院和福州市閩都文化藝術中心共同創演，由作曲家杜鳴譜曲，劇作家遊暐之擔任文學撰稿、作詞，邢時苗任總導演，福州海峽交響樂團是在福建交響樂團基礎上，甄選並吸納優秀的台灣演奏家組建而成的職業交響樂團。

此次，由福州海峽交響樂團攜手各大樂團和台港澳藝術家同步奏響《海峽海峽》樂章，是通過交響樂這一世界性的藝術語言來再現海峽兩岸歷史變遷，將交響樂的龐大規模、層次分明的情感和史詩性的深刻表達進一步放大；演出在央視新媒體平台「央視頻」直播。

報導指，整部作品由序曲《海的記憶》、四個樂章《故園依稀》《紅燭喜娘》《孤影離愁》《同源血脈》及尾聲《海峽夢圓》組成，通過海峽兩岸數十年來的歲月變遷，從家園、親情、愛情及鄉愁等諸多角度刻劃兩岸。

《海峽海峽》通過器樂、聲樂、舞蹈、朗誦以及多媒體技術等綜合表現形式，為觀眾帶來多維度、沉浸式的視聽體驗。創作過程中，作曲家深入當地采風，音樂充滿了濃郁的地方特色，「叫賣」等當地的民俗風情也在表演中有著原汁原味的展現。