台中一名人夫前年在外喝酒到凌晨，妻子打電話催促回家之際，發現電話另頭傳來女性的嘻笑聲，前往丈夫喝酒的地方一看，竟發現丈夫從背後抱著一名女子，事後她不甘配偶權遭侵害便向2人求償。台中地院審結，判2人須連帶賠償2萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與丈夫自2017年結婚，育有1名子女，2人現已離婚，但丈夫在婚姻存續期間，於2021年7月間在台中一處與同事喝酒狂歡到凌晨3點，她致電詢問丈夫時，卻聽見電話另頭有女性的聲音，便前往丈夫喝酒的店家查看。

正宮表示，沒想到她目睹丈夫自背後擁抱著一名女子，兩人邊相擁邊向前走，期間女方都無意掙脫，2人忘情擁抱直到看見她拿手機蒐證才鬆開雙手，她認為2人的行為明顯超越普通友人的交往分際，依法向2人求償50萬元。

對此，人夫稱與該女僅是朋友關係，妻子所拍攝的影片只是他喝醉後的單方面行為，女方並沒有回應他；該女也同稱，是人夫喝醉後強行抱住她，且她一再抗拒、掙脫，否認侵害正宮的配偶權。

台中地院審理時，法官勘驗正宮提交的影片，發現影片中女方被擁抱時沒有露出厭惡表情，身體也沒有做出抗拒的動作，再加上另份錄音擋中，2人坦承曾交往，因被正宮揭穿而分手等，故不採信2人辯詞，酌情後判2人應連帶賠償正宮2萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！