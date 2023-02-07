國道3號三峽交流道本月3日下午發生街頭棒球隊攔車砸車暴力案件，3歹徒持球棒砸毀小貨車前擋玻璃、車窗及後照鏡後逃逸，三峽警分局獲報後組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌身分，繼5日逮捕22歲主嫌張姓男子及王姓共犯，在逃2嫌昨（6日）晚在律師陪同下到三峽分局投案，全案依法移送新北地檢署偵辦。

本月3日下午29歲林姓男子駕駛小貨車前往三峽地區送貨，從國道3號三峽交流道下匝道時，1輛白色賓士車突然從槽化線切入前方車道，並沿途緊貼貨車左側，下交流道後，賓士車閃雙黃燈超越小貨車擋在前方，緊接著1輛銀銀黑色轎車駛來與賓士車併排，從車上下來3人手抄球棒，對著貨車一輪猛砸，僅用17秒就把前擋玻璃、車窗及後照鏡全部砸毀。

警方鎖定涉案車輛及嫌犯身分，5日在高鐵板橋站逮捕張嫌，另南下嘉義拘提王嫌到案，昨晚共犯22歲李姓男子、24歲劉姓男子自知難逃，在律師陪同下向警方投案，全案依妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽分局長許城銘表示，該起案件為單純行車糾紛引起，但新北市警方不容許任何暴力行為，任何人在新北市犯案，警方一定會用最快的速度、嚴謹的態度、強硬的手段查緝偵辦，展現新北警捍衛治安的決心。