騰雲號，飛行半徑大於1100公里，滯空時間超過24小時，曾在志航基地亮相。(中時資料庫)

據透露，中科院研製騰雲號大型無人機，正進行作戰測評，即將量產，至於規畫的量產數量，目前列機密。1位軍方官員說，不論騰雲號或我向美採購的MQ-9B無人機，都可以滯空1天、飛超過1000公里，因為新版騰雲號的發動機與MQ-9B一樣，是同一型，直接向美國買的。

新版「騰雲號」特色是中高度、長滯空；具備自主起降，多機操控，聯網導控和即時影像傳輸功能，可日夜間執行情蒐監偵，也設計具「偵查及打擊一體」功能。

中科院公布陸軍戰術無人機的產業合作細節。（國防部提供）

至於我國向美採購的4架MQ－9B無人機，空軍去年表示，已選派赴美受訓人員，預計2024年展開訓練，2025年MQ－9B交機抵台，形成戰力。

另國防部今天例行記者會，說明中科院在無人機國家隊的角色與功能。中科院航空研究所齊立平今天表示，因應當前敵情威脅，借鏡俄烏戰爭無人機的發展與應用，建構我國「無人機」不對稱戰力，國防部加速推動我國各型無人機研發產製，並透過軍民合作，鏈結中科院與國內民間的產能，打造我國「無人機國家隊」，以快速建立我國無人機新戰力。而為「強化我國無人機產業鏈」持續深化無人機技術，中科院會透過產業合作與技轉，加速產業水平分工與垂直整合。

中科院同時公布研發中騰雲大型無人機、銳鳶二型無人機、紅雀三型無人機與飛彈；另公布軍方所需3000架「軍用商規」無人機的需求機種，包括艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機與微型無人機等。

中科院今公布五款商規無人機。（國防部提供）

中科院公布已量產與正研製的無人機機種。（國防部提供）

軍備局獲得管理處處長游玉堂表示，軍方三千架軍用商規無人機的原型機將於今年7月30日交貨，驗收合格後，計劃明年量產，原則上今年完成原型機開發。原型機預算，是利用國內現有產能，申請國科會預算，量產則運用軍事投資預算進行採購。

在我國無人機國家隊，中科院扮演兩大角色與任務，及三大功能。中科院的角色與任務：第一項是在運用民間現有技術能量，快速製造「商規無人機」提供國軍使用上，依行政院指導，協同國科會、經濟部、國防部與中科院成立「軍用商規遴選作業小組」推動五款軍用商規無人機委由民間廠商開發製造，並由中科院協助國軍執行測試驗證與技術諮詢工作；第二項是依據軍種依敵情威脅、未來作戰任務所提出研製需求，以政府推動無人機產業發展指導，由中科院結合國內產、學、研能量，負責整合及開發機敏核心技術，並技轉扶持國內產業，以全面落實國防自主政策。