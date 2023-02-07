在抗疫限制大幅放寬下，韓國百貨公司銷售量正在擴大中。屬於韓華集團的百貨公司韓華Galleria於7日表示，在截至元月的過去6個月當中，精品部門的全球銷售量，年增率超過6倍。其中，以中國大陸旅客貢獻度最大。同樣地，樂天百貨位於明洞主要分店，外國旅客銷售量也年增加5.9倍。不過，韓華股價持平，樂天百貨也跌0.43%。

SK集團旗下能源控股公司SK Innovation指出，由於油價上漲加上石化需求強勁，2022年的營業利益高達創紀錄的4兆韓元左右，約31.8億美元，較2021年僅1.74兆多了整整一倍以上。但是，SK Innovation股價卻跌0.99%。

其它大型類股中，三星電子漲1.14%，SK海力士漲1.68%，電池製造商LG Energy Solution大漲2.29%，LG化學更是飆升3.65%。不過，現代汽車跌0.41%，起亞也跌0.43%。

韓元兌換一美元在1,254.65價位附近，韓元貶1.65韓元。