還地於民！新北市推動公設保留地解編，將長年限建土地還地於民，並藉此加速公園綠地闢建。新北市城鄉局這次將位於五股工商路北側的文高一、公一用地等5處共11.51公頃公保地，透過跨區市地重劃及劃設再發展區方式解編，其中4.18公頃將興闢為公園、綠地等，全案即日起辦理公展30日。

全台有許多土地被劃設公設保留地，以利後續政府單位徵收闢建為公園等公共設施，但地方政府財政困難，遲遲無法徵收，地主也無法改建或利用，最後造成鐵皮林立，城市風貌雜亂。

新北城鄉局指出，市府辦理公共設施用地專案通盤檢討，其中位於五股工商路北側的文高一用地面積約為4.37公頃，現況為鐵皮屋臨時建物；另面積約4.26公頃的公一用地現況也是鐵皮屋臨時建物，未來都將解編為住宅區、公園、道路用地。

城鄉局指出，參與跨區市地重劃的地主，經共同負擔各項公共設施用地及供抵繳工程費用等所需土地後，可取回約55％的可建地，較區段徵收誘因更高。

而本此檢討的11.51公頃公保地中，有4.18公頃將興闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施供民眾使用。

城鄉局說，五股公設專通檢將於2月7日辦理公開展覽30天，並訂於2月22日上午10時、2月23日上午10時在五股區公所舉辦說明會，希冀透過解編公設劃設適當分區或用地，加速必要的公設用地開闢及維護土地所有權人權益

城鄉局指出，為解決私有公保地問題，新北市已完成18處都市計畫區公展作業，其中15處刻於內政部都委會審議中、3處刻於新北市都委會審議中，俟審竣並公告實施後，接續啟動公辦市地重劃作業。