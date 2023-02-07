新竹市長高虹安6日晚間與日本茨城縣知事大井川和彥會談，雙方就產業、觀光及文化等議題交流，有助於未來新竹市在台日交流上的合作關係，而竹市與茨城縣或筑波市締結姊妹市也成此次雙方會談的共識，讓兩個城市共同成為國際科技之都。

高虹安說，她要感謝日本在疫情期間，多次對台灣捐贈疫苗，台灣政府與人民銘謝在心，她也久仰大井川和彥在日本卓越的政治領導，尤其疫情期間在茨城縣內提出一系列防疫措施，並積極爭取議會同意增加對應疫情預算，恢復經濟等傑出成就，令人刮目相看。

高虹安說，竹市具有所得高、出生率高、學歷高、平均年齡低等3高1低的特性，新竹市有全台第1座新竹科學園區、香山工業區等高科技產業及傳統產業之聚落，另還擁有5所大學、工業技術研究院及國家太空中心等，為台灣高等教育及頂尖研究機構重鎮。

她也向茨城縣提出合作意向，透過優惠共享、設立專責窗口及合辦新創展覽會等方式，希望新竹市與茨城縣或筑波市締結姊妹市，期盼未來雙方能有更多交流機會。

大井川和彥則表示，新竹市與茨城縣的筑波市非常類似，像是「筑波科學城」裡面有筑波宇宙中心（簡稱JAXA，相當於台灣的國家太空中心），也是日本唯一集中設置的多所研究機關，另筑波大學也結合筑波研究學園都市的科學園區，其中包括台積電的3D IC研發中心也在此設立。

他指出，由於新竹市與茨城縣的產業背景、高學歷、國際研究中心及科技重鎮都相當類似，他相當期盼未來茨城縣或筑波市能夠與新竹市締結姊妹市，成立國際企業交流平台。