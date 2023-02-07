立法院日前三讀通過《刑法》、《性侵害犯罪防治法》及《兒少性剝削犯罪防制條例》及《犯罪被害人保護法》等性暴力防治4法，包括要求網路平台提供者知悉有性侵害犯罪嫌疑情事時，應先限制瀏覽或移除與犯罪有關的網頁資料，但至今仍未上路，台灣展翅協會今天公布2022年網路檢舉及諮詢熱線報告外，也呼籲應盡速施行，讓受害者能獲得完整的保障。

據台灣展翅協會統計指出，去年WEB547檢舉熱線共收到7967件檢舉，其中多數為成人色情、主要為未分級的網頁內容，兒少性剝削或性虐待則有1／4，包括兒童少性虐待或性剝削、兒童少年情色、誘騙兒童少年遭受性剝削或虛擬兒童少年性剝削等為主。

但經檢舉後的結案率（下架率）僅有68％，對此，台灣展翅協會兒少網安處長陳時英表示，成人性私密影像的結案率較高、約達9成左右，雖然有部分平台要多次通知，但最後仍會下架；至於兒少性剝削影像結案率較低，主要是因為在私密的論壇，如要有VIP、付費會員，甚至也有在Telegram社群等，導致結案率較低，期待防治性暴力4法上路後，能夠更迅速、全面的提升結案率。

立委王婉諭說，透過修正防治性暴力4法，包括提高罰則、落實預算、網路平台責任、上傳者及影片使用者刑責等，但法律僅能在最末端協助，應要從前端的教育落實，如讓兒少查覺、知悉並且覺醒更為重要。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，希望防治性暴力4法盡速公告並上路，才能更全面的保障受害者。

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