台北市議員簡舒培日前在大安區掛「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，遭國民黨議員楊植斗酸「想選立委想得要命」，簡舒培對此痛罵國民黨，更酸楊植斗師父、前台北市議員羅智強跑去桃園服務就不該再回大安區。楊植斗昨(6)日則質疑簡舒培選區跳來跳去，「對得起土城丶樹林丶三峽丶鶯歌的人們？」並認為由此可知簡舒培的說法多荒謬。

台北市議員簡舒培日前在大安區掛「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，遭酸「想選立委」。簡舒培昨反批羅智強為選桃園市長，一屆議員任期都沒當完就辭職，拋棄大安文山市民，現在又起心動念要回來大安區選立委。

對此，楊植斗同日在臉書表示，2009年簡舒培宣布參選議員，選區在土城、樹林、三峽、鶯歌，但未獲得民進黨提名，直到2014年才在大安區丶文山區參選議員。楊植斗認為，照簡舒培的邏輯，她選區跳來跳去，沒有在地深耕，對得起土城丶樹林丶三峽丶鶯歌的人們？楊植斗說由此可知簡舒培酸羅智強的說法有多荒謬。

楊植斗也替羅智強抱不平，認為羅智強在去年大選的時候，走遍大安文山的國宅和市場傾聽民意，並質疑簡舒培離開新北，有替人民留下什麼東西嗎？楊植斗認為，簡舒培嗆羅智強不該回大安，簡也該以身作則，辭去議員職務，回新北市深耕，才對得起自己的選民和邏輯。