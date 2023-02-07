台中市大里區懷孕35周劉姓孕婦6日晚間腹痛不止且嬰兒胎頭露出，台中市消防局獲報立即派遣十九甲分隊隊員施勝芳、蔣宗麟及李怡凡等3人，並出動救護車1輛前往，未料送醫途中新生兒已迫不及待出世，成功在救護車上接生，並於21時47分將母子2人平安送抵大里仁愛醫院。

台中市消防局6日晚間21時35分獲報，稱大里區1名孕婦已懷孕35周，目前腹痛，請求協助送醫，消防局立即派遣十九甲分隊隊員施勝芳、蔣宗麟及李怡凡等3人，並出動救護車1輛前往。

劉姓孕婦向救護人員表示，此為第二胎，目前胎頭已露出且有規則陣痛。救護人員評估孕婦生命徵象穩定，隨即協助以適當搬運方式將其送上救護車，救護人員也於送醫途中於車尾位置保護胎兒露出頭部部分，未料，新生兒已迫不及待由產道自然產出，救護人員立即以雙手保護胎兒身體，讓胎兒順利脫離母體，8分鐘內成功接生。

據了解，新生兒哭聲宏亮、四肢有力、無臍帶繞頸情形，救護人員立即給予擦背刺激、抽吸口鼻及保暖並使用臍帶夾固定臍帶，救護車也順利於21時47分將母子2人送抵大里仁愛醫院。