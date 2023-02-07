許多女星為了能在螢光幕面前維持光鮮亮麗的一面，會嘗試各種保養祕笈，甚至是「進廠維修」，試圖不讓衰老一面在大眾前曝光，名嘴黃越綏稍早在臉書發文，透露看到關於「年逾60的影星劉雪華，沒有去整型而讓充滿皺紋的素顏被拍照」的報導，讓她忍不住大讚：「享受生命真實的感覺」。

黃越綏表示只要是明星都有偶像包袱，特別是女明星更加明顯，加上女人愛美天性使然，總會想盡辦法留下青春尾巴，如今在醫美科技蓬勃發展下，只要動個微整型手術都能如願，便成為人人眼中永不凋謝的玫瑰，她舉例身邊多位友人每個月固定進廠維修，而且效果明顯不錯，導致年齡相仿的彼此，每次同時出現時，自己都比對方看起來老了十幾歲，未料勇於展現自己模樣，反而遭到訓斥：「名人不應該以老相出現，否則就是對粉絲不敬」。

根據上述例子，黃越綏指出自己無法從廣告片中，認出謝金燕的原生樣子，不過相較劉雪華大方展現衰老模樣，讓她發自內心稱讚：「我相信她的勇敢是來自於對演員角色及個人的自信，也包含了享受生命真實的感覺」，接著道出內心話：「我從來不反對個人的美容整型，只是對我而言，老化既然是不可避免的自然現象，那麼早投降總比凌遲的壓力小」。

謝金燕近年整形新聞頻傳。（圖／中時資料照片）

對於黃越綏一席肺腑之言，網友紛紛留言：「有智慧的女人最美不怕歲月摧殘」、「黄老師的智慧，關懷弱小的付出，就是永不消減的美貌」、「老師的氣魄跟爽朗才是最美的」、「外在再美，內心醜陋永遠無法與天論述」。