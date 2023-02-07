全球經濟震盪加劇，蔡英文總統今天表示，面對全球經濟局勢挑戰，中央執政團隊已提出第一波經濟民生因應措施，也正在推動疫後特別條例的立法工作，她要求所有公務員發揮專業及經驗落實政策，達到減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能等4項重要目標。

蔡英文上午接見「111年全國模範公務人員代表」，感謝大家長期奉獻專業，協助政府落實各項政策，讓整個國家及社會可以不斷往前邁進。今天的致詞代表是台中榮民總醫院院長陳適安，曾建立獨步全球的心房顫動電燒術，造福病患。她肯定台中榮總在疫情期間肩負防疫重任。

今天的得獎名單當中，也有許多位對落實防疫有重大貢獻的公務員。蔡英文指出，衛福部疾管署長周志浩，在疫情初期，啟動緊急應變，成功防堵第一波疫情，並持續參與監測，後來也排除萬難積極採購疫苗。她感謝周志浩及所有防疫同仁的努力，讓台灣能夠度過疫情的挑戰。

她提到，有很多公務員積極提升公共建設品質，讓民眾生活更有保障，像是台灣自來水股份有限公司屏東區管理處長徐俊雄，督辦桃園至新竹的北水南調管線工程，並建置緊急供水設施，有效降低旱災影響。

在維護社會治安方面，蔡英文表示，台灣高雄地方檢察署范家振檢察官，積極偵辦重大肅貪案件及阿爾巴尼亞跨境電信詐騙，表現非常優異。她也感謝相關同仁積極打擊犯罪，維護社會秩序，「請同仁們繼續落實司法正義，守護全民生命財產的安全」。

在推動產業發展方面，她說，經濟部能源局組長林文信，創設超過1萬5000公頃的漁電共生專區，不但推動再生能源的發展，同時也落實能源轉型。她也感謝相關人員打造友善的產業環境，持續創造更多經濟動能。還有許多人員在不同的領域奉獻專業，帶動國家的發展，感謝他們不斷精進政府各項施政作為，讓整個國家能夠持續的進步。

面對全球經濟局勢的挑戰，蔡英文強調，中央執政團隊已經提出第一波經濟民生因應措施，也正在推動疫後特別條例的立法工作，希望透過特別預算完成4項重要目標，也就是減輕人民的負擔、穩定民生物價、調整產業體質，以及維持經濟動能。未來這些政策的落實，也要繼續借重所有公務同仁的專業及經驗，才能夠有效的完成目標，「新的一年，我們一起加油」。