時代力量立法委員邱顯智、王婉諭今召開「國安高層大耍官威，偷跑出關成境管破口」記者會，揭露國安會秘書處處長在春節期間出國旅遊，但卻在核准日期前就出關，與基層人員爆發衝突，過程中咆哮、拍桌，最後移民署國境事務大隊大隊長協調後，順利提前坐上飛機，並於事後完成補登，立委痛批轟耍官威，國門形同虛設，要求公布相關影像，兩機關也應調查懲處。

邱顯智說明，春節後他接獲投訴，有國安會處長於春節期間欲攜眷出國，但因出境時間與獲核准時間有落差，因此在出關查驗時跟現場人員起爭執。該高層獲核准出境時間為1月22日至26日，然而其所購買之馬航MH69班機表定1月22日凌晨0時15分起飛，因此必須於前一天深夜即先行出境。然而，在出關時因核准時間還沒到，移民署電腦刷不過，該高層就與現場人員爭執，據投訴有拍桌、咆哮等行為。

邱顯智說，就在此時，移民署國境事務大隊大隊長正好經過巡視，經他協助處理後，該高層護照上在1月21日先蓋上1月22日出境章，讓該高層順利「偷跑」在1月21日23時40分登機，並囑咐現場人員跨日至22日後，再將其出境資料輸入電腦。

邱顯智指出，國安會對此曾回覆，該人員並未到核准出境時間，是經大隊長協助，在21日晚間11點40分，就坐在飛機並順利出境。邱顯智質問，為何能在21日晚間10點就放行，還蓋上隔天的出境章？為何等到跨境系統解除限制後才輸入電腦？而班機實際起飛時間，比預定提早，在21日晚間11點53分就離開閘口起飛，這是國安會跟移民署沒有談到的關鍵事實。

邱顯智怒轟，保衛國家安全的單位都知法犯法，憑藉權勢跟基層人員發生爭執，竟然可以耍官威在未核准時間就離開，這不是耍官威，什麼才是耍官威？這兩個單位雙雙知法犯法，憑藉著權勢，破壞了基層人員認真看守維護的國門境管規定。

邱顯智痛批，國安高層知法犯法，對此他們提出三大要求。第一，針對涉案人員違法偷跑出境，讓國門管制形同虛設，國安會移民署應立即啟動內部行政調查，該懲處就懲處，給國人交代。第二，監察院應主動介入調查相關人員違失情形與責任，別讓少數耍官威高層破壞官箴，打擊第一線執法人員士氣。第三，現場錄影應清楚公開，讓國人了解並交給社會做公評。