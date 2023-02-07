藝人卡古近年來開始經營YouTube節目《卡古幫幫忙》，在最新一集節目中他擔任康康的一日助理，片中不只看見康康私下的狀態，更發現他連接尾牙表演，都不忘照顧李炳輝，甚至一度要自掏腰包給予演出費，讓卡古看到後感到相當敬佩。

日前在卡古最新影片中他特別擔任康康的一日助理，跟隨在他身旁從中瞭解他的日常，片中可見康康在尾牙舞台上賣力的表演，與主持人唐從聖、張文綺的互動更是迎來台下熱烈的掌聲，更親民的與粉絲們合影。

除此之外，卡古透露，康康透過自己的表演機會順勢邀李炳輝登台演出，且他原本還想自掏腰包支付酬勞給李炳輝，「廠商知道後也很有心給了個不錯的紅包，覺得這過程很溫馨，所以我剪下來記錄。康康哥提攜晚輩也照顧前輩，是我很好的學習對象」。

卡古透露康康請廠商邀李炳輝表演，且原預計將自掏腰包支付酬勞給李炳輝。（圖／卡古臉書）

然而，卡古先前受訪時曾表示，屢次受到康康的照顧，更在他經濟狀況不好時，收過康康給他的3萬2千元大紅包，讓他可以繳交房貸，而這次的一日助理企劃，他坦言，一開始連頻道雛型都沒有也沒有通告費，但康康卻直接答應。

事實上，卡古表示，自己成立頻道主要是想要分享自己的生活，並以「幫忙」為出發點，他先前還自製愛心便當發放給弱勢族群，並找來「學姐」黃瀞瑩幫忙，借「《國光幫幫忙》的名字是希望為社會多做一些事，哪怕只是帶給大家一些笑聲，都好」。