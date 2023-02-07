抓猴神器「冰棒（Zenly）」已於2月3日停止服務，近日有網友發現，台灣最常下載的免費App排行榜，前3名竟然都是冰棒的衍生App，功能通通都是具有追蹤定位他人位置功能的軟體，讓不少人看了驚呼，太變態了！

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上分享一張截圖說，台灣最多人下載的免費App排行榜出爐，前三名都是「冰棒（Zenly）」退場後衍生出來的軟體，都有追蹤他人位置的功能。

台人最常下載的免費App排行榜。（圖／翻攝自App store）

貼文引起網友討論，不少人覺得「追蹤他人位置」的軟體都很變態。「老實說我真不敢裝這種App，覺得有人掌控我的行程很恐怖；我也不要求另一半裝，因為可能會胡思亂想，把自己搞得像瘋子」、「覺得這種App很變態、沒隱私」、「搞瘋自己的程式」、「為什麼要隨便讓別人知道自己在哪啊？」

另有網友則說，這些App其實超實用。「拿來找手機很方便」、「可用來確認家人安全，上次出車禍手受傷沒辦法回訊息，家人靠冰棒找到我」、「長輩的手機安裝這個很方便，電話打不通，看定位就知道人在哪裡，比較安心」、「裝在很愛往外到處亂跑的老人家的手機上很有用」。