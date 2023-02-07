上個月底在英國舉行的國際裝甲車會議（IAV23）中，英國國防部分享了小至巡邏車大至戰術卡車等軍用車輛轉換成電力驅動系統的計畫，以及當前所面臨的挑戰，而與會的專家一致認為，混合動力（HED）的車輛會是當前最理想的過渡方案，考慮到後勤能量尚未到位，要直接全面轉換成電動車恐怕很困難。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）6報導，本次在英國舉行的國際裝甲車會議（IAV23）中有談到，英國國防部即將試驗3種現行服役車輛的電動化版本，豺狼高機動武裝車（WMIK Jackal 2 4×4）、獵狐犬裝甲車（Foxhound 4×4）和曼恩6噸戰術卡車（MAN HX60 4×4），並將於6月抵達位於多塞特郡英國西南部波文頓軍營（Bovington Camp）的英國陸軍裝甲試驗和發展單位（ATDU）進行長達12週的測試，並將在大約8個戰場任務中進行試驗，以確定其在實在作戰中的適應性，以期能夠與原本搭載常規動力（內燃機）的同類車輛進行比較。全案作為技術展示計畫（Technology Demonstrator 6, TD6）的一部分

英國國防部即將試驗3種現行服役車輛的電動化版本，其中包含獵狐犬反地雷車輛（Foxhound 4×4）。（Twitter/英國陸軍）

此外，陸軍裝甲試驗和發展單位也啟動了勒車犬（Lurcher）計畫，對4輛全電力驅動的英國陸軍越野車進行試驗，其中2輛是豺狼高機動武裝車輛（WMIK）的衍生型，2另外輛是無線電車（FFR），這些試驗的重點將是研究性能、聲學和車輛的溫度特徵、輪軸操縱、再生制動發電（Regenerative brake）、涉水能力、後勤維護、能源成本和籌載能力。。

不過，朝著電力發展的方向也給英國陸軍帶來了一些困境，雖然從一開始就為電力推進設計的車輛在未來可能是最具成本效益的解決方案，但事實是，燃料、培訓和目前的基礎設施根本無法提供支持。因此，這次國際會議的專家建議，混合動力（HED）系統，仍可使用目前石化燃料的基礎設施，要改裝到現有的車隊上也很容易，是邁向完全電力化的必要橋梁。即便到了未來，混合動力車輛還可以支援電力要求很高的車載系統，並將發電能力帶到戰場上。