創意在法說會中釋出的全年毛利率、營業利益率預估，低於美系外資原先預期，GUC預計2023年毛利率下滑逾3個百分點，營業利益率下滑1~3個百分點，美系外資表示，歸納創意2023年利潤利下滑原因包括隨著代工產品不再如先前緊張下，客戶端價格談判空間加大；再者，就是量產項目增加，也使得利潤率下滑；另外，創意也預估第一季營收會有雙位數下滑，也就是意味著訂單恐放緩，有鑑於上述狀況，現階段維持維持創意目標價700元、中立評等。

美系外資表示，創意預估今年7奈米的營收將有顯著增長，2023年主要量產業務由SSD控制器、FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)和AI項目驅動，預估這可能創意2023年全年收入強勁的主要原因，創意預估營收將有兩位數成長，也注意到，盈利能力考慮到量產項目TK2強勁，但因其利潤率較低，故對利潤率帶來下行風險。

日系外資表示，雖然創意的管理層預計2023年營收、獲利都會成長，這要歸功於收入的持續增長抵消了毛利率下降的影響，惟看到最近創意股價上漲幅度過大，短線可能導致股價回調。

日系外資表示，對創意持長期的積極看法，儘管短期內有些許調整，但看到來自AI、HPC(高速傳輸)的長期增長動力仍完好無損， 相信創意在先進節點的設計專長增強了其在ASIC(客製化晶片)市場的競爭力，故將創意12個月的目標價由680調升到875元，但短線漲多故將評等由買進調降到持有。