產險與壽險雖然都是保險業，但產險與壽險出脫不動產的背景因素不盡相同。陳定中說明，疫情下產險的防疫保單理賠金額爆量，根據金管會統計，光去年一整年，防疫險與疫苗險合計理賠總金額，就高達2116.4億元，除了明台產險賣樓換現金，和泰產險去年也公告擬出售不動產，足見防疫保單理賠對產險業造成的強烈衝擊。

實價登錄揭露，去年11月，台南安平區永華路二段的明台產險台南分公司辦公室，以總價9.74億元，賣給了台南在地的皇龍建設，該筆交易也成為台南實價登錄史上，總價最高的商辦交易！

無獨有偶，同月明台產險台北分公司大樓，吉林路屋齡約53年的全棟辦公室，也被幼華集團焦家所屬的安宏公司，以6.28億元買下。另外根據產險公司的公告資料，明台產險11月以37.69億元賣掉了台北市大安區的仁愛路舊總部大樓，以及新北市的板橋分公司大樓，出售金額也達到6.31億，單單11月，明台產險就連賣4棟大樓，進帳約60億元。

不只產險公司賣樓，壽險公司也有出脫不動產的案例，去年三商美邦人壽先在7月時，將內湖精英電腦大樓以83.5億元，售予中國人壽；接著又委託商仲標售持有的環球世貿大樓資產，其中4樓部分，10月被相關企業三商電腦花2.83億元購入。累計到目前為止，國內保險業者至少傳出6筆賣樓消息，6筆交易合計建坪逾1.8萬坪，地坪約3270坪，總成交金額超過146億元。