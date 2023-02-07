分析師認為，被日本央行視為升息與否的重要經濟數據之一，當地民眾職場所得，2022年12月的實質薪資是自3月以來首次上揚。至於同期的名目部分，則是受到冬季獎金拉抬，增幅也創26年以來最大。

日本薪資相關報告比想像中來得強，就整個2022年來看，日本名目薪資增加2.1%，這是自1991年大增4.4%以來最大年度增幅。但目前受到40年來高通膨侵蝕，日本實質薪資反而出現負成長，所以在2021年增加0.6%之後，2022年反倒是減少0.9%。

萬一日本央行真的調升利率，最大的受益族群應該會是金融類股，像是三菱日聯金融集團以及三井住友金融集團，就分別大漲3.4%以及2.37%。另外，大型科技類股也走高，東京威力科創以及愛德萬測試也各自漲0.67%以及1.75%。

在日本第二大鋼鐵製造業者下調粗鋼產量以及下修全年獲利預估後，JFE控股逆勢暴跌8.12%。同時，遭拖累的神戶製鋼也下跌1.87%。