大陸知名女星熱依扎，擁有精緻又甜美的臉蛋與火辣身材，自從演出宮廷劇《後宮甄嬛傳》後便打開知名度，讓她除了有「小張柏芝」的封號還被譽為「新疆四美之一」。而私底下喜愛穿著清涼衣物的她，過去曾因被大陸酸民嘲諷有「露胸癖」而告上法院，但近日她又曬了一組禮服穿搭照，但網友一看卻發現她疑似沒穿好「激凸」，再度引起熱烈討論。

熱依扎近日為了慶祝元宵節，特別拍攝一組照片與粉絲們同樂，而照片中只見她穿著一件粉色的削肩禮服，胸口深V加上馬甲的設計，使她凹凸有致的曲線完美呈現，盡顯優雅與氣質。但其中一張側面照，卻被部分網友懷疑她疑似激凸意外引發熱議，但仔細一看才發現那其實是馬甲支架所造成的效果，仍獲得粉絲們大讚「救命啊！姊太美了吧」、「漂亮姐姐」、「姊~元宵節快樂」、「熱依扎也太美了吧」、「多放幾張圖啊」、「我們需要九宮格」、「今晚好美」、「我扎太美了」、「太美了！看到照片立即來微博搜」。

事實上，熱依扎在2020年宣布未婚產女時，曾在引起不小的騷動，她也因此休養了一段時間才復出，而一向重視身材的她，在懷孕時曾一度體重暴增，但她在生產完後也靠著運動成功減回生產前的狀態並積極復出，私下火辣的穿搭的穿搭風格也絲毫沒改變，經常成為網友討論的話題。