傳奇網絡1月合併營業利益為1,928萬元、稅前盈餘1,568萬元，稅前每股盈餘為0.14元。分別較去年同期下滑55％、48％、48％。而營收的年減也高達42.9％。

該公司解釋，1月份之所以營收和獲利均較去年同期出現大幅下滑，主要還是因為產品周期已經邁入衰退期，在日本推出的主力遊戲「風之國度」，因產品週期進入第三年，加上日幣去年度大幅貶值，兩項因素均造成年度營收及獲利大減。

傳奇表示，在自行研發項目方面，去年11月推出授權新作韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG新作手遊「Honor of Heirs」全球版，目前皆穩定營運中，研發團隊將多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

另外兩款受到歐美玩家喜愛的經典PC Online遊戲「GrandFantasia」與「Aura Kingdom」預計將於二月底由傳奇網路接手發行與營運業務，除了保留所有角色數據外，也會加速遊戲的更新節奏，提供歐美玩家更多的內容與服務。