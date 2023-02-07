資通電腦為Gogoro所建置智慧製造管理平台，可以透過被量化的生產數據，掌控生產進度、機台稼動與狀態，進一步提升產能與資源使用效率，讓決策判斷更精準。尤其是，可在製造歷程勾稽生產資訊，Gogoro每顆電池與馬達都可以有完整的製程參數及物料履歷。

資通電腦2022年營收為8.02億元，年增0.22％，創歷年新高。前三季歸屬母公司淨利達1.03億元，年增8成，前三季每股稅後純益達2.19元，法人預估，資通電腦2022年的每股稅後純益將可望創歷史新高。

資通電腦業務涵蓋金融業、資安、企業電子化、顧問服務及政府專案。目前仍以企業系統整合的營收貢獻最高，近5成。其次為金融業務約占3成，另外則是專案。

該公司在2022年第三季法說時就對外宣示，看好製造業的管理系統與應用商機，將強化該項業務及擴大客戶群。

而電動機車大廠Gogoro為資通的指標性客戶。資通電腦將運用MES（Manufacturing Execution System，製造執行系統），為Gogoro打造智慧製造生產線及協助該公司及其供應商達到數位轉型目標。

Gogoro智慧製造暨系統整合處長黃至偉表示，透過資通的MES平台，未來可以有效針對生產線進行品質控管。資通電腦產品總監曾文光也表示，MES是車用零組件產業邁向智慧製造的關鍵推手，有助於解決製造管理上所面臨的挑戰，例如，為符合國際製造標準與品質規範，零組件製造管理必須具備生產履歷追溯、品質管理、物料管理與追溯、即時在製品管理等功能，這都是資通MES系統所能夠提供的服務。