國民黨內「世代交替」呼聲發酵，台北市議員徐弘庭、游淑慧、徐巧芯陸續表達參選立委意願，前議員羅智強已將戶籍遷至台北，布局立委選舉。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，大家都表達意願對國民黨是好的，一般選區就透過全民調來產生人選，艱困選區就用徵召的方式，藍營在2024立委選舉至少能「坐6望8」。

黃呂錦茹今在廣播節目《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪時，針對徐巧芯挑戰國民黨現任立委費鴻泰一事，強調「這不是互打」，她反而覺得很熱鬧，因為國民黨已年輕化，大家都可以講看法，這個很好，總比暗潮洶湧，私底下較勁還好，「我覺得滿可愛的」，既然大家都把意願講出來，以後黨中央、市黨部處理反而簡單。

黃呂錦茹表示，若有多人表達要挑戰立委，就應該要辦全民調初選，不要再採黨員投票，成本太高，還會人頭黨員問題，時間應該落在三、四月，艱困選區若沒人要出戰，就用徵召的方式，這樣比較公平。

她也透露，雖然羅智強有向她表示過想選大安區，但大安區國民黨優勢大，無論是羅智強、王欣儀或是鍾沛君來選都很好，就是要團結選出共主。而目前大同、士林區沒有人跳出來挑戰現任民進黨立委何志偉，她其實期待羅智強能出戰此區，因為希望能由強將來挑戰艱困選區，她還曾向羅說「你有那麼好命嗎？你不是那麼好命的人」。

至於港湖區這塊，黃呂錦茹則分析，國民黨去年年底在港湖拿下五席議員，總當選票數為11萬1千多票，高於民進黨、民眾黨，若國民黨能妥善提名，就能從現任民進黨立委高嘉瑜手中拿回這一席，但重要的還是國民黨一定要團結。因為目前藍營在港湖已有游淑慧表明爭取提名，議員李彥秀、闕枚莎，李明賢等人也有可能挑戰，屆時將用全民調初選來決定出戰人選，這樣最公平。

而中正、萬華區的部分，目前議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平都有可能爭取參選，黃呂錦茹認為，若多人有意願，同樣要用全民調方式推派人選，黨內團結後還要力爭中間選民的票。由於現任立委林昶佐爭議多，當時國民黨沒有一開始就支援林的罷免案，兩周前才出手，同意的票數也是多於不同意，贏了1萬多票，因此中正萬華這一席還是一定可以拿回來。