寶格麗品牌大使再添新成員，宣布英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch）與日本超模森星 (Hikarki Mori)加入寶格麗家族，首發釋出形象照中，兩人分別佩戴寶格麗本季新款或經典款式的珠寶與腕表，風華絕代。
拉莎娜林區去年與美國女星維薇拉戴維絲 (Viola Davis)合作演出電影《女王The Woman King》，廣受好評，並參與音樂電影《Matilda》的演出，該片榮獲英國影藝學院電影獎 (BAFTA)提名。近日正在拍攝已故雷鬼音樂之父Bob Marley的傳記電影《Untitled Bob Marley Biopic》，她在片中飾演Bob Marley的妻子Rita Marley，預計在明年1月上映。
另一位加入品牌大使之列的日本超模森星 (Hikari Mori)，是知名日本國寶級時裝設計師森英惠 (Hanae Mori)的孫女，系出名門的她從小耳濡目，對時尚與美學有獨特的觀點與鑑賞力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。