寶格麗品牌大使再添新成員，宣布英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch）與日本超模森星 (Hikarki Mori)加入寶格麗家族，首發釋出形象照中，兩人分別佩戴寶格麗本季新款或經典款式的珠寶與腕表，風華絕代。

寶格麗品牌大使英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch），佩戴寶格麗頂級珠寶。（BVLGARI提供）
寶格麗品牌大使英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch），佩戴寶格麗頂級珠寶。（BVLGARI提供）

拉莎娜林區去年與美國女星維薇拉戴維絲 (Viola Davis)合作演出電影《女王The Woman King》，廣受好評，並參與音樂電影《Matilda》的演出，該片榮獲英國影藝學院電影獎 (BAFTA)提名。近日正在拍攝已故雷鬼音樂之父Bob Marley的傳記電影《Untitled Bob Marley Biopic》，她在片中飾演Bob Marley的妻子Rita Marley，預計在明年1月上映。

另一位加入品牌大使之列的日本超模森星 (Hikari Mori)，是知名日本國寶級時裝設計師森英惠 (Hanae Mori)的孫女，系出名門的她從小耳濡目，對時尚與美學有獨特的觀點與鑑賞力。

寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列頂級祖鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti系列頂級祖鑽石項鍊。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Spiga雙圈鑽石腕錶，約522萬5000元 。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Spiga雙圈鑽石腕錶，約522萬5000元 。（BVLGARI提供）

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