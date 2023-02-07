寶格麗品牌大使再添新成員，宣布英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch）與日本超模森星 (Hikarki Mori)加入寶格麗家族，首發釋出形象照中，兩人分別佩戴寶格麗本季新款或經典款式的珠寶與腕表，風華絕代。

寶格麗品牌大使英國女星拉莎娜林區（Lashana Lynch），佩戴寶格麗頂級珠寶。（BVLGARI提供）

拉莎娜林區去年與美國女星維薇拉戴維絲 (Viola Davis)合作演出電影《女王The Woman King》，廣受好評，並參與音樂電影《Matilda》的演出，該片榮獲英國影藝學院電影獎 (BAFTA)提名。近日正在拍攝已故雷鬼音樂之父Bob Marley的傳記電影《Untitled Bob Marley Biopic》，她在片中飾演Bob Marley的妻子Rita Marley，預計在明年1月上映。

另一位加入品牌大使之列的日本超模森星 (Hikari Mori)，是知名日本國寶級時裝設計師森英惠 (Hanae Mori)的孫女，系出名門的她從小耳濡目，對時尚與美學有獨特的觀點與鑑賞力。

寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列頂級祖鑽石項鍊。（BVLGARI提供）