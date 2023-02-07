由於2020年6月與2021年9月日本東北地區曾目擊酷似飛至美國本土中國偵察氣球的飛行物，因此日本政府全面啟動了相關性調查。日本政府的應對方針是，若判斷氣球飛來相當於侵犯領空，就基於《自衛隊法》由自衛隊飛機緊急升空應對。然而，要予以擊落，武器使用規定是一道門檻。

共同社報導，日本官房副長官磯崎仁彥6日在記者會上表示，「包括氣球飛行等在內，關於日本周邊的局勢，正在與美國共享訊息」。

另一方面，日本防衛相濱田靖一在眾院預算委員會上表示，「沒有確認並公佈氣球侵犯領空的事例」。據政府相關人士透露，2020年在宮城縣和福島縣、2021年在青森縣上空分別目擊到的白色球體可能來自中國，當時因沒有迫切危險性，自衛隊機未緊急升空。

日本僅允許在正當防衛和緊急避險的情況下，對侵犯領空的航空器使用武器。據防衛省介紹，唯一的例子是1987年12月前蘇聯飛機經過沖繩本島上空之際，實施了警告射擊。首相官邸相關人士指出「使用武器有可能讓事態惡化」，態度相當慎重。