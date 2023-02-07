2023年大陸房市調控進入新一輪寬鬆週期，「因城施策」進一步打開，重點城市購房政策繼續放寬。據6日武漢市人民政府印發的《關於激發市場主體活力推動經濟高品質發展政策措施》，武漢將結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。

具體來看，武漢住房限購區域將增加一套購房資格，且在非限購區域的住房不計入購房認定套數。這意味未來有武漢戶籍的家庭，在限購區可購買住宅將增加到3套；非武漢戶籍家庭在限購內區域首次購房住房可以「先上車，後補票」，購房門檻進一步放寬。

根據搜狐財經報導，業內人士普遍認為，本次新政的亮點在於非本市戶籍家庭、新市民可以購買兩套房，而是拉動改善性需求的舉措，將改善置業者的預期並提升市場的活躍度。

此外，限購政策放寬的背後，與武漢整體低迷的房市密不可分。武漢人口超過1394萬、GDP達到1.89兆元人民幣的新一線城市，但去年新建商品住房僅成交11.63萬套、年減42％創下近8年來的新低。