昇陽半導體以再生晶圓及晶圓薄化為主要業務，公司因應市場需求逐步擴增再生晶圓產能，隨著台中新廠去年9月正式量產，在再生晶圓產能增加、晶圓薄化訂單逐季好轉下，使2022年自結合併營收創31.38億元新高、年增達10.29％，表現符合公司預期。

截至去年底，昇陽半導體新竹廠再生晶圓月產能達39萬片，台中新廠月產能提升至7萬片。展望2023年，由於晶圓代工龍頭加速擴充先進製程產能，帶動再生晶圓需求，昇陽半導體維持穩健擴產計畫不變，台中廠月產能上半年可望擴增至10～12萬片。

法人認為，雖然首季工作天數較少，但昇陽半導體再生晶圓需求維持暢旺，晶圓薄化業務雖步入淡季，亦可望優於去年同期、呈現逐季成長態勢，預期昇陽半導體首季及上半年營運均有撐、可望優於去年同期。

此外，昇陽半導體董事長楊敏聰因生涯規畫及健康因素，日前請辭董事長暨董事職位，自明（8）日起生效。市場推測，楊敏聰可能打算專心投入目前擔任董事長的轉投資事業昇陽電池，而昇陽半導體董事會將於明年改選，現任總經理蔡幸川為接任人選之一。