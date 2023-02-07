大陸經濟參考報報導，根據Wind數據，2022年共有42家公司被強制退市，創下A股年度退市量歷史新高；2021年有17家公司被強制退市。2月2日，中國證監會召開的2023年系統工作會議認為，常態化退市格局基本形成。

2023年首批可能退市股票已出現。2月3日晚，*ST金洲公告，公司收到深交所下發的「事先告知書」，公司股票觸及深交所「股票上市規則」規定的股票終止上市情形。

此前的2月2日晚，*ST凱樂和*ST金洲亦公告稱，截至2023年2月2日，兩家公司股票收盤價分別為每股0.47元和美股0.72元，已連續20個交易日（2022年12月29日至2023年2月2日）低於1元，觸及交易所股票上市規則規定的交易類退市指標，存在被終止上市的風險。

根據相關規則，兩家公司的股票均自2023年2月3日起停牌。且兩家公司不止觸及交易類退市指標，還面臨著財務類及重大違法類多重退市風險，退市幾成定局。

此外，多家公司已提前鎖定財務類或規範類退市。根據2022年業績預告及相關公告，滬市方面，*ST輔仁、*ST西源、*ST榮華等3家公司因觸及「淨資產為負」和「淨利潤為負加營收低於人民幣1億元」等退市指標，已鎖定財務類強制退市。

還有*ST紫晶、*ST澤達可能觸及重大違法類強制退市。深市方面，*ST新海、*ST計通可能被實施重大違法強制退市，*ST吉艾等多家公司或將被實施財務類強制退市。

還有多家公司預計將觸及退市風險警示情形，退市風險同樣不容忽視。以滬市為例，因觸及「淨利潤加營收」組合指標和淨資產為負的退市指標，ST商城、ST榕泰、ST宏圖、西寧特鋼、莫高股份等11家滬市公司業績預告顯示將觸及退市風險警示標準。

允泰資本創始合夥人、首席經濟學家付立春表示，全面註冊制下，大陸資本市場會逐步對標成熟市場，市場的優勝劣汰和分化程度會不斷提高。德邦證券首席策略分析師吳開達也指出，全面註冊制下，A股退市力度有望加大。