土耳其南部、敘利亞交界地區在當地時間6日清晨和下午分別發生芮氏規模7.8和7.5的強震，據統計已造成至少4千人死亡、1萬5千人受傷，且傷亡人數還在持續增加。不少人好奇，這起強震造成如此大規模死傷，難道沒有任何專家能夠預警嗎？事實上，一名荷蘭地質學者霍格比茲（Frank Hoogerbeets）早在3天前（2/3）就在推特上預言該地將發生大地震，他也因此爆紅。不過有專家質疑，以目前的技術而言，要預測地震恐怕不可能。

點進霍格比茲的推特頁面，他在3日寫道：「這個地區（土耳其中南部、約旦、敘利亞、黎巴嫩）遲早會發生芮氏規模7.5級地震。」三天後，該地果真發生強震，不少人對他的神預言感到驚訝，推文至今已湧入超過4千萬人觀看。一名網友更在底下留言，表示霍格比茲「準確預測出地震發生的地區，規模也不相上下。」

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

霍格比茲在推特自介上說自己是「太陽系地質研究」網站的研究員，不過，這名地質研究愛好者究竟是神預言，還是剛好矇到？引發學界不少質疑。據《新聞周刊》（Newsweek）引述美國地質調查所（USGS）網站，表示「沒有方法可以預測地震發生的時間和地點，無論美國地質調查所或其他科學家都辦不到。」

也有學者質疑，霍格比茲運用地球潮汐變化來預測地震，實際上缺乏科學根據。英國開放大學（Open University）地球科學教授羅瑟里（David Rothery）表示，「潮汐雖可能引發地震，但充其量只是扮演了『最後一根稻草』，地震發生處的壓力早已瀕臨臨界點。」

土耳其6日強震造成數千房屋毀損，死傷恐怕上看數萬人。突圍救難人員正將傷者從倒塌的醫院中救出。（圖／路透）

此外，《新聞周刊》也引述倫敦大學學院減少風險與災害中心教授科爾曼（Ilan Kelman）對於地震預報的看法：「由於我們（科學家）掌握了斷層所在的地點，因此我們能預測地震會在哪裡發生，但無法預測發生的時間——超前預報更是不可能，只能透過一些預兆來發布臨時警報。」

可能發生地震的跡象有很多，包括油井出現高度變化、天然氣外洩、岩石磁性變化等等，不過不是所有徵兆都伴隨著大地震的發生。倫敦大學學院地球物理及氣候學教授馬奎爾（Bill McGuire）更直言：「預測地震目前還不可能，未來恐怕也無法。」