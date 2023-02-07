立委楊瓊瓔今天上午於大富宮前，舉辦潭子區大豐路與大富路自來水管線汰換工程說明會。（陳世宗攝）

潭子區大富路一帶，將使用已逾30年塑膠管材，汰換為材質更佳、更耐用的延性鑄鐵管。（陳世宗攝）

台中市潭子區大富路、大豐路一帶自來水管線已屆齡，經立委楊瓊瓔及市議員賴朝國等人爭取，台水公司第四區管理處將投入6500萬元辦理管線汰舊換新工程。豐原給水廠長張景翔說，將汰換成更耐用的鑄鐵管總長約6.3公里，預計5月施工、9月完工，大幅提升約510戶用水品質及供水穩定。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國7日於潭子區大富宮前，舉辦大豐路與大富路自來水管線汰換工程說明會，包括自來水公司第四區管理處、豐原給水廠、台中市養護工程處、潭子區公所等派員出席，潭子區大富里長林啟彬、大豐里長廖張玉梅、東寶里長林銘泉也到場關心。

張景翔指出，台水公司這次汰換管線工程，將使用已逾30年的塑膠管材，汰換為材質更佳、更耐用的延性鑄鐵管（DIP），總計埋設管徑200公釐約3006公尺、100公釐約3326公尺，總長度6332公尺，預定5月進場施工；若工程順利，可望在9月底前完工，並完成路面刨封。

潭子區大富里長林啟彬、大豐里廖張玉梅、東寶里長林銘泉等，提出3處易漏水爆管地點，經常造成路面下陷。自來水公司第四區管理處副處長張子中同意納入此工程一併規畫改善；台水每年投入台中市8至10億元汰換老舊管線，用來提升供水品質。

楊瓊瓔強調，老舊自來水管線常有漏水、水壓不穩等問題，如果稍不留意就會發生爆管意外，並造成路面下陷等，危及往來車輛安全，連兩側用水戶也會受到波及。為使供水穩定改善水質，要求自來水公司汰換管線作業在經費容許下，應該持續進行，確保民眾用水品質及穩定。