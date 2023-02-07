董孟治強調，簡單區分就是以後有登記的寵物就是歸寵物管理課管，沒有登記或沒有主人的寵物，包括流浪犬貓等，就是動保課管。（本報資料照片）

彰化動防所將增設寵物管理課，預計3月1日上路，未來將負責寵物與展演動物業輔導管理等工作；動防所表示，寵物管理原本由動保課管理，但因為業務繁忙，所以分割出來成立寵物課，除了分擔業務外，也能更專精在寵物業務上。

彰化縣動物防疫所目前有豬禽防疫課、草食防疫課、動物保護課、疾病檢驗課以及獸醫藥政課，近日貼出公告將增設寵物管理課，不過現有的草食防疫課和疾病檢驗課，將合併為草食暨檢驗課，因此單位數量不變，但服務項目增加。

彰化動防所長董孟治表示，農委會畜牧處去年成立寵物管理科，讓毛小孩有更全面的照顧，因此為了配合中央編制，增設寵物管理課，負責特定寵物業、展演動物業的輔導與管理，另外還有寵物絕育、登記、狂犬病預防、輸出入寵物追蹤檢疫管理等，都在寵物管理課業務內。

董孟治說，過去寵物相關業務都是動保課負責，但隨著時代變遷，寵物越來越多，讓展演動物業輔導，寵物絕育、登記等業務越來越繁重，因此增設寵物管理課，來分擔原有動保課的業務，至於人手不足的部分，中央允諾會幫忙。

董孟治強調，簡單區分就是以後有登記的寵物就是歸寵物管理課管，沒有登記或沒有主人的寵物，包括流浪犬貓等，就是動保課管，專業分工讓毛小孩的各階段都受到全面照顧」。