阿Ken（左起）、安心亞、張立東。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（8日）晚9點播出「『這些飯店』都如傳說中的猛！聽完以後你還敢住嗎」，主持人阿Ken曾聽說「不能讓祂知道你看得到祂」的傳言，這話讓藝人謝忻也頗認同：「這是真的，不能跟祂有太多互動，我有一次在某節目，旁邊的觀眾在講鬼故事，結果故事中的主角把我從椅子上推倒。」

在場來賓聽完這段話，卻覺得她在做效果，謝忻則發誓自己句句屬實：「這片段還有播出，我在椅子上就一直對著攝影機說我好暈，沒多久就摔到場中間，說著我看到『那個人』跑來我面前把我推倒，我後面就在休息室休息，完全沒辦法錄影。」

謝忻曾到美國洛杉磯朝聖當地著名的「猛鬼飯店」：「在藍可兒案前，朋友說要帶我去住住看，因為據說這間酒店自殺案件頻傳，所以房價很便宜，可是我們進去要訂房時，房間全部都滿的，後來沒多久，就發生藍可兒的事情，我就很慶幸當下沒有住進去。」同場來賓Eason也去過這間酒店：「我是在藍可兒事發後想去住，因為它真的交通很方便，但我一到以後，櫃台大門深鎖，沒人招待也沒人出入，但我想說既然來了，就要在大廳合照留念，結果我手機一拿起來都沒有訊號，相機開始跳奇怪訊號，快門也按不下去，直到我離開後，才有辦法正常的使用手機。」

Eason。（中天綜合台提供）

Eason到日本旅遊也遇過恐怖經歷：「我找到一家有百年歷史的溫泉飯店，入住後真的是古色古香，但我怎麼都睡不好，一直覺得有東西在我臉上揮來揮去，我起來後，門還被開了一點縫。」而走訪過各大靈異景點的Eason，在好奇心驅使下，向工作人員了解情況，不料卻得到超驚悚的答案：「我問他，他才跟我講多年前發生過命案，一對夫妻起口角，先生用那個女生的頭髮勒斃她，女生想掙扎，但最後只扳開一點門縫，從那之後就有傳言說到了晚上門會被打開一個縫。」更可怕的是，Eason聽完才驚覺：「在我臉上揮來揮去的原來是祂的頭髮，後來我就再也不敢去住歷史年代久遠的飯店。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！