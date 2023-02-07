中職薪資仲裁6日截止，秘書長楊清瓏表示，聯名目前已有收到1位球員提出薪資仲裁，這也是中職繼2020年張志豪後，再度有球員提出；不過這還可能不是最終數字，由於送件允許郵寄，將會以郵戳為憑，寄送日期若在受理期限內，都符合規定，屆時確定人數後，聯盟會再一併公布提出申請的球員名單。

根據薪資仲裁規定，每年2月1日起的5個工作天，為受理期限，今年因為2月4日為補班日，申請截止日至2月6日。楊清瓏說：「目前聯盟收到1位球員提出薪資仲裁，不過這幾天還可能有信件，將以郵戳為憑，需確認這幾天郵寄過來的信件，才能確定最終申請人數，屆時也才會公布球員名單。」

昨天傳出樂天桃猿有投手賴鴻誠、陳禹勳、黃偉晟和內野手郭嚴文等4人提出薪資仲裁，不過領隊浦韋青表示，目前球團尚未接到相關正式通知，不過4人談薪過程中，雙方想法確實拉近的比較慢，球員有可能在談薪過程提出薪資仲裁。

翻開過去中職球員提出薪資仲裁歷史，最近一次是中信兄弟張志豪在2020年提出，當時他委由經紀公司郵寄送件，聯盟收到時間雖已在截止日後，但以郵戳為憑，仍轉送仲裁委員會，但後來張志豪與球團達成共識，在仲裁前撤回。

而2019年周思齊、陳子豪也都有提出薪資仲裁，最終結果周思齊遭駁回、陳子豪通過，陳子豪也成為首位打贏薪資仲裁的球員。