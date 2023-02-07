南投縣埔里鎮民在路上拾獲一隻黑色迷途公羊送往桃米派出所， 警員員錢仁華、何志緯代為照料並四處訪查，終於尋獲並聯繫黃姓飼主，飼主頻頻致謝說：「牠差點被做成三杯羊、煮羊肉爐，是我特意買回家，沒想到蹺家跑來這邊，害我找了很久。」
警方指出，5日下午4時許，民眾行經埔里鎮桃米里的道路，發現一頭黑色公山羊在散步，由於黑羊身上有牽繩，懷疑是迷途、有人飼養的寵物，便將黑羊隻帶到埔里分局桃米派出所。他們四處訪查，得知黃姓農民飼養的黑羊不見了，懷疑黃姓農民可能是飼主，聯繫黃姓農民到派出所認領。
黃姓飼主接獲通知，火速開著小貨車抵達桃米派出所，將黑羊領回，頻頻向警方致謝。
飼主說，該頭山羊差點被宰殺，烹調成三杯羊或煮羊肉爐，他覺得不忍心，便以1萬2千元買回來飼養，這隻山羊很乖、聽得懂人話，他下令「敬禮」時，會立刻頭頭回應，回家發現牠不見蹤影，四處找了1個多小時，沒想到跑到這邊，感謝熱心的民眾及警方，讓他順利尋回寵物。
警方呼籲，飼主應注意家中寵物的繩索是否綁牢？或是寵物籠是否拴緊？避免因一時不慎，讓動物離家流落街頭，若引發人車危險，粗心飼主可能被依《道路交通管理處罰條例》開罰。
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