34歲李姓男子於2月5再度因為酒駕騎機車被逮，這是他第7次酒駕。李男告訴警方，「剛剛有喝一點點（酒）」，警方對他實施酒測，測得酒測值高達0.97毫克。警方訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。

岡山分局彌陀分駐所員警於5日晚間8時許巡邏行經彌陀區中正路段時，見一名機車騎士未戴安全帽，因此上前攔查。

警方調查，李男當天中午工作結束後，因心情鬱悶便四處找友人飲酒，一直喝到晚間8時許才回家。李男因為貪圖一時方便而未戴安全帽騎車，因此遭警鎖定攔查。對於再度因酒駕被逮，李男感到相當後悔，捶胸頓足。

李男先前曾因酒後駕車遭判刑入監服刑兩次，此次在面對員警的詢問，也早已忘了自己這次是第幾次酒駕，只記得「每次都超標」。他無奈地在現場搔頭、搥胸，更以手指向天空，向員警說他是在跟上天對話，對於自身的行為感到相當懊悔。警方訊後，依違反公共危險罪嫌將李男移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！