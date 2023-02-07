董永寬以「時間是最大的本錢」作為開場，鼓勵參加研習營的學生，善用時間優勢進行理財規劃，制定屬於自己的「小巴菲特養成計畫」。例如使用「健康理財方程式：閒錢＋慢速＋長期＝健康＋財富＋驚喜」的概念，將多餘的資金用於定期定額優質的主動式台股基金，長期慢速累積，最後會為投資人帶來驚喜財富。定期定額的投資方式知易行易，不須投資人耗費大量時間及精力盯盤，也使投資人能有較健康的生活型態。

統一投信基金管理部主管錢素惠資深副總，告訴學生在進入金融市場前，最重要的就是要了解景氣循環。她表示，景氣循環的每個階段，都有各自適合的投資哲學，例如應對不同市場趨勢，調整風險性資產的比例。主管海外股票小組的林鴻益專業副總則是分享投資經驗，建議學生在面對市場衝擊時，保持冷靜判斷當前的下跌原因。若屬於市場突發性事件導致，且未來可恢復的重挫，匆忙殺出可能就無法參與未來的股價回升。

對於近年爆發式成長的ETF，新金融商品發展處主管張美媛資深副總，細數台灣ETF市場的發展歷程。她表示，經過20年的發展，如今台灣掛牌的ETF類型多樣，除了大盤指數ETF外，還有反向、期貨、債券及主題式等類別，提供投資人建構屬於自己的投資組合。ETF在次級市場交易的便捷性，也為投資人在進行投資決策時，能夠更加即時。

債券部主管陳勇徵副總表示，相較於全民參與股市的熱潮，債券由於投資門檻較高，使一般大眾對債券所知較少。但透過共同基金，即便是資金有限的投資人也可以參與債券市場，獲得息收報酬。多元資產專戶管理部主管章錦正副總，以數十年來不斷上升的物價作為背景，指出投資是對抗通膨的唯一方式。而多元資產彙總各類資產，包括股票、債券、期貨及房地產等，能夠更加靈活應變市場變化，使投資人在穩定中追尋更高報酬。

企劃部主管李玉芳資深協理介紹了主動式基金與被動式基金差異，並以統一投信官網為例，一步一步帶領學生，如何善用投信官網上的資料，包括市場分析、理財知識、定期定額試算等，制定投資計畫。在提供投資工具的同時，也傳授學生理財學習的管道。