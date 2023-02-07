穎崴股價去年12月初觸及500元的近23月高點後漲多拉回391元，今年以來穩步向上走升，今（7）日開高後放量飆升9.71％至486元，截至午盤維持逾8％漲勢。三大法人上周合計買超237張，昨日續買超46張。

穎崴2022年第四季自結合併營收15.55億元，季增9.91％、年增達80.96％，連3季創高，帶動全年合併營收創51.22億元新高、年增達77.4％。在前三季已大賺逾2股本下，法人看好穎崴第四季獲利有望再創新高，帶動全年挑戰賺達3股本。

展望2023年，雖然半導體產業持續庫存修正，但穎崴董事長王嘉煌先前指出，重要客戶的新世代產品工程驗證需求持續，使公司需求未見趨緩跡象。且隨著客戶先進製程比重提升，毛利較高的高階產品營收貢獻提升有助優化產品組合、提升毛利率表現。

為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計本季將完工、預計第二季可望陸續投產。穎崴預期在新廠完成投產後，探針自製率可自25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率。法人看好穎崴今年營運持穩向上、力拚再締新猷。